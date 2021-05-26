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نجم الإسماعيلي السابق يشيد بتجربة إيهاب جلال مع الدروايش

الأربعاء 26/مايو/2021 - 03:55 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أشاد محسن عبد المسيح نجم النادي الإسماعيلي السابق، بتجرية إيهاب جلال، مع  الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الصفراء، مشيرًا إلى أن الفريق اختلف بشكل جذري، منذ أن تولى المهمة.

ونوه عبد المسيح في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’، إلى أن إيهاب جلال، قبل المهمة والدخول في تحدي في وقت صعب للغاية.

وتابع، "هذه التجربة كانت بمثابة تحدِ خاص لايهاب جلال، خاصةً في ظل ما يتردد حول عدم نجاحه في قيادة الأندية الجماهيرية مثل الزمالك والمصـري، حيث خرج مع الفريق الأبيض من الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي، كما أنه ينجح في وضع بصماته مع النادي البورسعيدي وتراجعت نتائجه بشكل كبير".

واستكمل، " تجربة جلال مع الإسماعيلي والإنتصارات المتتالية التي حققها، أثبتت نجاحه مع الأندية الجماهيرية، وليس أندية الشركات فقط مثل تجربة تليفونات بني سويف و مصر للمقاصة وأخيراً إنبي".

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