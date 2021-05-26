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صراع خماسي على نجم مانشستر سيتي
الأربعاء 26/مايو/2021 - 03:57 ص
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن برشلونة الإسباني ليس النادي الوحيد الذي يرغب في الحصول على خدمات الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن أجويرو خاض آخر مبارياته مع مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد أمام إيفرتون ونجح في تسجيل هدفين.
ولفتت الصحيفة البريطانية أن مانشستر سيتي أعلن منذ عدة أسابيع عن رحيل أجويرو عقب نهاية عقده في نهاية الموسم الحالي لتدور العديد من التكهنات بشأن مستقبله.
وأكدت الصحيفة البريطانية أنه هناك 5 أندية تسعى للتعاقد مع أجويرو في الصيف المقبل أبرزها وأقربها برشلونة.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن أندية نيويورك سيتي الأمريكي وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي ترغب هي الأخرى في التعاقد مع أجويرو.
وألمحت الصحيفة البريطانية أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي صرح أن أجويرو قريب من التوصل لاتفاق مع برشلونة على الانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.
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