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الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

الأربعاء 26/مايو/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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حسم مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب قراره بغلق ملف نجم الفريق التونسي فرجاني ساسي بشكل نهائي.

و تأكدت اللجنة الجديدة للفارس الأبيض من توقيع النجم التونسي لأحد الأندية القطرية خلال الفترة الماضية.

وترفض إدارة القلعة البيضاء فتح ملف فرجاني ساسي خصوصا أن الفريق يعاني من أزمة مالية وسيكون من الصعب الموافقة على طلبات النجم التونسي المادية مقابل تجديد عقده.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل صدارة جدول الدوري المصري في الوقت الحالي برصيد 54 نقطة بعد فوزه القاتل بثلاثة أهداف مقابل هدفين على المصري البورسعيدي.

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