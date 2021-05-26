قائمة مانشستر يونايتد الرسمية لمواجهة فياريال في نهائي الدوري الأوروبي

أعلن المدير الفني لمانشستر يونايتد، جونار سولسكاير، قائمة فريقه المتوجهه إلى بولندا لواجهة فياريال في نهائي اليوروبا ليج، المقرر له مساء اليوم الأربعاء .





وشهدت القائمة تواجد قائد الفريق هاري ماجواير، على الرغم من عدم تعافيه من إصابته في أربطة الكاحل، بينما استمر غياب المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال.





وجاءت قائمة مانشستر يونايتد كالتالي:





حراسة المرمى: دي خيا، هندرسون، لي جرانت، بيشوب.





الدفاع: لينديلوف، بايلي، توانزيبي، بيساكا، ماجواير، شو، تيليس، ويليامز.





الوسط: فيرنانديز، ماتيتش، ماكتوميناي، ديالو، فريد، جيمس، ماتا، بوجبا، فان دي بيك.





الهجوم: كافاني، راشفورد، إيلانجا، جرينوود، شوريتير.



