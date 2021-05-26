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قائمة مانشستر يونايتد الرسمية لمواجهة فياريال في نهائي الدوري الأوروبي
الأربعاء 26/مايو/2021 - 04:31 ص
محمد زويد
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أعلن المدير الفني لمانشستر يونايتد، جونار سولسكاير، قائمة فريقه المتوجهه إلى بولندا لواجهة فياريال في نهائي اليوروبا ليج، المقرر له مساء اليوم الأربعاء .
وشهدت القائمة تواجد قائد الفريق هاري ماجواير، على الرغم من عدم تعافيه من إصابته في أربطة الكاحل، بينما استمر غياب المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال.
وجاءت قائمة مانشستر يونايتد كالتالي:
حراسة المرمى: دي خيا، هندرسون، لي جرانت، بيشوب.
الدفاع: لينديلوف، بايلي، توانزيبي، بيساكا، ماجواير، شو، تيليس، ويليامز.
الوسط: فيرنانديز، ماتيتش، ماكتوميناي، ديالو، فريد، جيمس، ماتا، بوجبا، فان دي بيك.
الهجوم: كافاني، راشفورد، إيلانجا، جرينوود، شوريتير.
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