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نجم الزمالك مطلوب في الإسماعيلي

الأربعاء 26/مايو/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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قدم الإسماعيلي عرضا للزمالك من أجل الحصول على خدمات نجم خط وسطه محمود عبد العزيز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويطمح مسئولو الإسماعيلي بشدة في عودة محمود عبد العزيز من أجل التواجد ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وخرج محمود عبد العزيز في الآونة الأخيرة من حسابات الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة الماضية.

وطلبت إدارة الزمالك من محمود عبد العزيز تأجيل دراسة عروض الرحيل حتى نهاية الموسم وذلك في ظل تركيز الفارس الأبيض على حسم لقب الدوري.

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