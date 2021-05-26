نجم الزمالك مطلوب في الإسماعيلي

قدم الإسماعيلي عرضا للزمالك من أجل الحصول على خدمات نجم خط وسطه محمود عبد العزيز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويطمح مسئولو الإسماعيلي بشدة في عودة محمود عبد العزيز من أجل التواجد ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.





وخرج محمود عبد العزيز في الآونة الأخيرة من حسابات الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة الماضية.





وطلبت إدارة الزمالك من محمود عبد العزيز تأجيل دراسة عروض الرحيل حتى نهاية الموسم وذلك في ظل تركيز الفارس الأبيض على حسم لقب الدوري.



