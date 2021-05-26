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الشكل المتوقع لقرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022

الأربعاء 26/مايو/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف تقارير صحفية إسبانية، عن الشكل المتوقع لقرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022، وذلك عقب الانتهاء من النسخة الحالية وكذلك نسخة اليوروبا ليج.

ويلتقى مانشستر يونايتد وفياريال في نهائي اليوروبا ليج، يوم 26 من الشهر الجاري، بينما يلتقي مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري الأبطال، يوم 29 من نفس الشهر.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد وبرشلونة سيحتلان التصنيف الثاني، بينما سيحتل ميلان العائد بعد 7 سنوات للمشاركة في البطولة التصنيف الرابع.

وسيكون تصنيف المجموعات كالتالي:

المستوى الأول: بطل دوري أبطال أوروبا (مانشستر سيتي أو تشيلسي) وفي حالة فوز السيتي ينضم زينيت سان بطرسبرج - بطل الدوري الأوروبي (مانشستر يونايتد أو فياريال) - أتلتيكو مدريد - بايرن ميونخ - إنتر ميلان - ليل - سبورتنج لشبونة.

المستوى الثاني: ريال مدريد - برشلونة - يوفنتوس - باريس سان جيرمان - ليفربول - إشبيلية - مانشستر يونايتد (إذا فاز بالدوري الأوروبي، سيحل محله دورتموند) - تشيلسي (إذا فاز بدوري أبطال أوروبا، سيحل محله دورتموند أو بورتو).

المستوى الثالث: زينيت - بوروسيا دورتموند - بورتو - أياكس - شاختار دونيتسك - لايبزيج - ريد بول سالزبورج - بنفيكا.

المستوى الرابع: أتالانتا - دينامو كييف - دينامو زغرب - سلافيا براج - إف سي كوبنهاجن - بروج - ميلان - فولفسبورج.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" مواعيد الأدوار:

مرحلة التأهل
22 يونيو/حزيران 2021: الدور نصف النهائي من الجولة التمهيدية
25 يونيو/ حزيران 2021: نهاية الجولة التمهيدية
6/7 و13/14 يوليو/ تموز 2021: الجولة التأهيلية الأولى
20/21 و27/28 يوليو/تموز 2021: الجولة التأهيلية الثانية
3/4 و10 أغسطس/ أب 2021: الجولة التأهيلية الثالثة
17/18 و24/25 أغسطس/ أب 2021: تصفيات

مرحلة المجموعات:
14 و15 سبتمبر/ أيلول 2021: الجولة الأولى
28 و29 سبتمبر/ أيلول 2021: الجولة الثانية
19 و20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021: الجولة الثالثة
2 و3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021: الجولة الرابعة
23 و24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021: الجولة الخامسة
7 و8 ديسمبر/ كانون الأول 2021: الجولة السادسة

دور الـ 16:
15/16/22/23 فبراير/شباط و8/9/15/16 مارس/ أذار 2022

الدور ربع النهائي:
5/6 أبريل/ نيسان و12/13من نفس الشهر 2022

الدور نصف النهائي:
26 و 27 ابريل/نيسان (الذهاب)، 3 و 4 مايو/ أيار 2022( الإياب)

المباراة النهائية
28 مايو/ أيار 2022.

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