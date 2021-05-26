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موسيماني يعيد حسين الشحات للتشكيل الأساسي أمام نهضة بركان

الأربعاء 26/مايو/2021 - 05:32 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أستقر الجهاز الفنى لنادى الأهلى بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على عودة حسين الشحات جناح الفريق للمشاركة فى التشكيل الأساسى خلال أمام نهضة بركان، فى السوبر الإفريقى، والمقرر لها الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً.

وكشف مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء، عن أقتناع بيتسو موسيماني بعودة حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى التشكيل الأساسى خلال مواجهة نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقى المقرر لها أن تقام مساء الجمعة المقبلة.

جدير بالذكر أن حسين الشحات تواجد على مقاعد البدلاء خلال مواجهة الفريق الأخيرة، أمام صن داونز فى إياب دورى أبطال إفريقيا، والذي استطاع فيها المارد الأحمر أن يتأهل إلى دور نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا، بعد الفوز على صن داونز بثلاثه أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين.

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