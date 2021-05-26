غزل المحلة يحدد سعر بيع مدافعه بعد اهتمام الزمالك بضمه

حدد نادي غزل المحلة، سعر بيع محمد فتح الله، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، لرحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





واشترطت إدارة نادي غزل المحلة، الحصول على مبلغ 20 مليون جنيه، من أجل الموافقة على بيع مدافع الفريق في نهاية الموسم الجاري.





وأشارت تقارير صحفية أن هذه الشروط، تعد صدمة لنادي الزمالك، الذي يرغب في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





جدير بالذكر أن محمد فتح الله كان قد دخل حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر لضمه خلال الفترة المقبلة، حيث يقدم اللاعب أداء فنيا مميزا مع فريقه فى مسابقة الدورى الممتاز.



