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الجونة يقترب من التعاقد مع مهاجم الأهلي

الأربعاء 26/مايو/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مصير مروان محسن مهاجم المارد الأحمر في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

رحيل مروان محسن عن الأهلي
من جانبه أبلغ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مسؤولي القلعة الحمراء برغبته في رحيل مروان محسن في الصيف المقبل.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن مسؤولي القلعة الحمراء تلقوا عرضا من نادي الجونة للتعاقد مع مروان محسن مهاجم المارد الأحمر في الموسم الجديد.

وأتم المصدر أن رضا شحاتة المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الجونة، مع مسؤولى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح لطلب التعاقد مع مروان محسن وهو الطلب الذي رحب مسؤولية القلعة الحمراء.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة نهضة بركان المغربي مساء الجمعة المقبلة في نهائي كأس السوبر الافريقي.

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