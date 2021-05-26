تشكيل الأهلي المتوقع أمام نهضة بركان بالسوبر الأفريقي

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، لمواجهة نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في نهائي كأس السوبر الافريقي.





تشكيل الأهلي المتوقع أمام نهضة بركان المغربي بدوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي بنهائي بطولة كأس السوبر الافريقي، بالعاصمة القطرية الدوحة مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق 28 مايو الجاري، على ملعب جاسم بن حمد.





وتنقل مواجهة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي ضمن إطار منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الافريقي في تمام الساعة التاسعة من مساء بتوقيت القاهرة عبر قنوات بي أن سبورت الناقل الحصري للبطولة.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تشكيل المارد الأحمر أمام نهضة بركان كالآتي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمد هانى





خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدى أفشه





خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، صلاح محسن



