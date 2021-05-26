ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس مصر.





وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتأكد غياب محمد عبدالغني مدافع الفريق عن مباراة الإسماعيلي لحصوله على الإنذار الثالث أمام المصري، وهو ما يزيد من متاعب الزمالك الدفاعية مع استمرار غياب محمود علاء للإصابة.





كما يعاني الزمالك من إيقاف طارق حامد لاعب خط الوسط، لحصوله على طرد مباشر في لقاء المصري، ليغيب عن لقائي الإسماعيلي ثم الجونة في الدوري.





كما يفتقد الزمالك أمام الإسماعيلي، لجهود مهاجمه المغربي حميد أحداد، بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت لاحق.