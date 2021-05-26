جوارديولا يستقر على تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي الأبطال

يلتقي نادي مانشستر سيتي أمام نظيره فريق تشيلسي الإنجليزيين، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021.





نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.





بينما تأهل نادي تشيلسي الإنجليزي للدور النهائي بعد إقصاء فريق ريال مدريد الإسباني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، مجموع المباراتين.





ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين مانشستر سيتي وتشيلسي، يوم السبت المقبل 29 من شهر مايو الجاري، على أرضية ملعب "دراجاو" الخاص بفريق بورتو البرتغالي.





ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: ايدرسون.





خط الدفاع: كانسيلو - ووكر - ستونز - روبن دياز.





خط الوسط: رودريجو - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوجان.





خط الهجوم: فيل فودين - برناردو سيلفا - رياض محرز.



