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أول قرار رسمي من لجنة الزمالك الجديدة

الأربعاء 26/مايو/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
كتب الفجر الرياضي
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تضع اللجنة المؤقتة الجديدة المكلفة بإدارة النادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، ملف التجديد للاعبين الذي أوشكت عقودهم على الانتهاء، على رأس أولوياتها بعدما تولت شئون النادي بشكل رسمي في الفترة الحالية.

وأكد محمد الاتربي نائب رئيس الزمالك أن مجلس إدارة النادي عقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة كافة الملفات الهامة، واتفقنا على إقامة جلسة حاسمة مع الثنائي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي بصحبة وكيليهما، للإتفاق على كافة التفاصيل وحسم مصيرهما مع الفريق.

وأوضح "الاتربي" أن الزمالك صاحب فضل كبير على الثنائي فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي ويتمسك ببقائهما داخل صفوف الفريق، مؤكدًا أنه حال رحيلهما النادي لن يقف عليهما وقادر على صناعة نجوم جدد.

ولم يحسم الثنائي أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي موقفهما النهائي بشأن التجديد للزمالك من عدمه وذلك في ظل عدم الاتفاق على الطلبات المالية للاعبين، بالإضافة لعدم حصولهما على مستحقاتهما المالية المتأخرة لدى النادي حتى الآن.

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