توخيل يستقر على تشكيل تشيلسي المتوقع ضد مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال

يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره فريق تشيلسي الإنجليزيين، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021.





نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.





بينما تأهل نادي تشيلسي الإنجليزي للدور النهائي بعد إقصاء فريق ريال مدريد الإسباني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، مجموع المباراتين.





ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين مانشستر سيتي وتشيلسي، يوم السبت المقبل 29 من شهر مايو الجاري، على أرضية ملعب "دراجاو" الخاص بفريق بورتو البرتغالي.





ومن المتوقع أن يبدأ الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: كيبا.





خط الدفاع: أزبيلكوتا - روديجير - تياجو سيلفا - جيمس - تشيلويل.





خط الوسط: كانتي - جورجينو - ماسون ماونت - كاي هافيرتز.





خط الهجوم: تيمو فيرنر.



