عضو تحكيم "يوروفيجن" من أوكرانيا يطالب بتغيير قواعد التحكيم بسبب روسيا





دعا إيغور كوندراتيوك عضو لجنة التحكيم المهنية في المسابقة الغنائية الأوروبية "يوروفيجن-2021"، إلى إدخال تغييرات في قواعد المسابقة.





ويرى كوندراتيوك أنه يجب تعديل معايير التقييم، ومنع ممثلي روسيا من التصويت والحكم على زملائهم من أوكرانيا والعكس صحيح.





وأضاف: "أعتبر أنه لا يجوز أخلاقيا، تقييم أي شيء وأي شخص يمثل دولة معتدية. بالنسبة لي شخصيا، يبقى المعتدي دائما في المركز الأخير، بغض النظر عن نوع المنافسة".



