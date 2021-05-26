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فايز المالكي: ظلمت واتهمت بالرشوة والقضاء أنصفني

الأربعاء 26/مايو/2021 - 06:46 ص
بوابة الفجر
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أعلن الممثل السعودي فايز المالكي حصوله على حكم قضائي نهائي بكامل حقوقه في مسلسل "شير شات"، موجها الشكر والتقدير للقضاء السعودي. 

وقال المالكي عبر "تويتر": "حصلت على حكم قضائي نهائي بكامل حقوقي في مسلسل "شير شات" خالص شكري وتقديري للقضاء السعودي الشامخ، فهم دائما رمز للعدالة ونصرة الحق".

وأضاف: "اتهمت بالرشوة وصبرت ودعوت الله، وبفضل الله وجميل ستره حكم لي القضاء".

وتعود تفاصيل القضية إلى صدور بيان من هيئة الإذاعة والتلفزيون تصف فيه ما ذكره الفنان فايز المالكي بشأن قيام رئيس الهيئة بخفض حقوقه من 12 مليونا إلى مليون ونصف بـ"ادعاءات". 

واستنكرت الهيئة حينها لجوء المالكي إلى الإعلام واتهمته بتجاوز القضاء المختص وتجاهل ما أبرمه من شروط تحدد استحقاقاته. 

وشددت الهيئة في ذلك الوقت على احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الرشوة


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