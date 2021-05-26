عاجل.. الهند تسجل أكثر من 4 آلاف حالة وفاة بكورونا في 24 ساعة

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن السلطات الهندية سجلت خلال آخر 24 ساعة 4157 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





هذا، وارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند إلى أكثر من 27.1 مليون شخص، ووصل عدد المتوفين إلى 311.4 ألف شخص.





وتحتل الهند المرتبة الثانية على العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، في إجمالي عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.



