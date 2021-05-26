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عاجل.. الهند تسجل أكثر من 4 آلاف حالة وفاة بكورونا في 24 ساعة

الأربعاء 26/مايو/2021 - 06:37 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن السلطات الهندية سجلت خلال آخر 24 ساعة 4157 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

هذا، وارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند إلى أكثر من 27.1 مليون شخص، ووصل عدد المتوفين إلى 311.4 ألف شخص.

وتحتل الهند المرتبة الثانية على العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، في إجمالي عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وظهر فيروس كورونا المستجد في الصين لأول مرة أواخر عام 2019، وانتشر بعدها في كافة أنحاء العالم ليصل إجمالي المصابين إلى 168 مليون مصاب، وإجمالي عدد الوفيات إلى حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون حالة وفاة.

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