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مصدر ينفي التعدي على زياد العليمي وأحمد سمير داخل السجن
الأربعاء 26/مايو/2021 - 06:56 ص
هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر أمني صحة ما تم تداولته إحدى الصفحات الإثارية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الإدعاء بتعرض السجينين (زياد العليمي، أحمد سمير) للاعتداء والضرب داخل محبسهما.
وأكد المصدر، أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملة وتفصيلًا، ويأتي ضمن المحاولات المستمرة للأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات.
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