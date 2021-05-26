مصدر ينفي التعدي على زياد العليمي وأحمد سمير داخل السجن

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداولته إحدى الصفحات الإثارية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الإدعاء بتعرض السجينين (زياد العليمي، أحمد سمير) للاعتداء والضرب داخل محبسهما.



