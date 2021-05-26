Advertisements

شبورة ورياح وشديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

الأربعاء 26/مايو/2021 - 07:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 26 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية.
- طقس حار على جنوب سيناء.
- طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

بيان بدرجات الحرارة:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 20 والعظمى 35
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 34
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 20 والعظمى 33
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 19 والعظمى 31
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 27
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 19 العظمى 27
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 18 والعظمى 26
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 19 والعظمى 31
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 16 والعظمى 34
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 20 العظمى 28
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 19 والعظمى 28
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 33
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 35
درجات الحرارة في السويس الصغرى 20 والعظمى 34
درجات الحرارة في العريش الصغرى 19 والعظمى 31
درجات الحرارة في رفح الصغرى 19 والعظمى 30
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 35
درجات الحرارة في نخل الصغرى 15 العظمى 34
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في طابا الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 16 والعظمى 31
درجات الحرارة في الطور الصغرى 22 والعظمى 33
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 33
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 20 والعظمى 36
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 36
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 20 والعظمى 36
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 21 والعظمى 37
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة في قنا الصغرى 23 والعظمى 38
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 23 والعظمى 41
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 25 والعظمى 41
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 21 والعظمى 38
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 39
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 37
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 28 والعظمى 33
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 32

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم درجة الحرارة درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الطقس الارصاد اليوم الارصاد

أخبار تهمك

رد عاجل من وزير التعليم على تصريحات "شاومينج" بشأن تسريب الامتحانات

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

منذ حوالي 14 ساعة

رامي رضوان يكشف سرًا لا يعلمه أحد عن سمير غانم بعد وفاته (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 23 ساعة

صانع المفاجآت.. بيراميدز يفاوض المدرب الذي أحرج الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ حوالي 21 ساعة

قرار نهائي من الأهلي في صفقة "زيزو"

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تحسن في الطقس.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

عاجل.. الأرصاد تزف أنباء سارة للمواطنين بشأن طقس اليوم الخميس

تصل لـ5 في بعض الأماكن.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

تصل لـ8 في بعض المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

شبورة على الطرق المؤدية للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:47 ص

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

04:59 ص

خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

04:42 ص

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

12:00 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»