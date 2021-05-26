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تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في دور الـ16 بكأس مصر

الأربعاء 26/مايو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستقبل ستاد السويس الجديد مباراة هامة و قوية تجمع بين فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي ونظيره الزمالك ، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس مصر .


وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة يوم الخميس المقبل الموافق 27 من الشهر الجاري، موعداً لمباراة الزمالك والإسماعيلي في دور الـ16 بكأس مصر للموسم الحالي، على أن يواجه الفائز منهما فريق مصر المقاصة يوم 4 يونيو.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، علي أرضية ملعب السويس الجديد يوم الخميس الموافق 27 من الشهر الجاري.


وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس مصر وجميع البطولات المحلية هذا الموسم

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