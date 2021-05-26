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جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الجولة القادمة

الأربعاء 26/مايو/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يتصدر أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعدما سجل فى مرمي المصري أمس ضمن مباريات الجولة ال 34 من المسابقة.


وأقيمت اليوم عدد من مباريات الدوري المصري الممتاز وانتهت بفوز طلائع الجيش على وادي دجلة وفوز أسوان على غزل المحلة وفوز الجونة على الاتحاد السكندري


أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدف

أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدف

أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 11 هدف

عمر كمال لاعب المصري 10 أهداف

حسام حسن لاعب سموحة 9 أهداف

محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف

يوسف أوباما 9 أهداف

عمرو جمال 9 أهداف

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