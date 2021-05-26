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فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية السورية

الأربعاء 26/مايو/2021 - 08:36 ص
سوريا
سوريا
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بفتح صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية السورية.

 

ويوم الخميس الماضي، بدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية للمقيمين في الخارج وسط إجراءات أمنية مشددة.

 

وفتحت صناديق الاقتراع في أستراليا واليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا وباكستان والهند وعمان وإيران وأرمينيا وأبوظبي ولبنان.

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