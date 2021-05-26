أسامة غريب يكتب: بيزنس حضور الحفلات



من ضمن حديث المدينة هذه الأيام حفل العرس الكبير الذى حضره الكثير من الفنانين فى واحدة من ليالى ألف ليلة وليلة، وذلك بعد أن فرغوا لتوهم من أداء واجب العزاء فى الفنان الراحل سمير غانم. أبدى الناس تعجبهم من قدرة الفنانين على التلون والتقمص وتلبّس الشخصيات بين الحزين والضاحك فى نفس الوقت، وهناك مَن قدّم الأعذار للفنانين على اعتبار أن حضورهم كان مقرراً سلفاً مجاملة للعريس والعروس ووالديهما، وعلى اعتبار أن الفنان إنسان من حقه أن يفرح ويدفع الأحزان بعيداً ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وزاد بعض الناس بالقول إن سمير غانم نفسه لم يكن ليستنكر فرح الفرحين وصهللة المصهللين وأنه كصانع للسعادة يتمنى الفرح للناس فى كل الأوقات والظروف.



كل هذا عادى وطبيعى وليس به ما يثير الدهشة، لكن الذى يجب أن يعرفه الناس فى موضوع الدعوات والعزومات الخاصة بالأكابر والأعيان أن لها بروتوكولات خاصة، وهناك محترفون وسماسرة يلعبون الدور الأكبر فى عملية جلب الفنانين والمشاهير إلى هذه المناسبات، والأمر لا يتعلق بدعوى يتلقاها الفنان فيلبيها، ذلك أن أصحاب الفرح فى كثير من الأحيان لا تربطهم صلة بالمشاهير المطلوب حضورهم، فلا هم أقاربهم أو أصدقاؤهم.. الحكاية وما فيها أن حضور حفلات الأثرياء هو بيزنس يسترزق منه بعض الفنانين ويعتمدون عليه فى أشياء كثيرة، منها الحصول على مقابل مادى بصورة مباشرة، ومنها تسويق الفنان لنفسه من خلال الصور والفيديوهات التى تنتشر كالنار فى الهشيم على الهواء مباشرة، ومنها التعاقدات الفنية التى تتم والمنافع التى يمكن الحصول عليها من المسؤولين ورجال الأعمال الحاضرين والمتحكمين فى مفاصل كل شىء!.



زمان كان الناس يعرفون اسماً شهيراً كوكيل للفنانين هو «عرابى»، وكان اسمه مكتوباً باستمرار على أفيشات الحفلات العامة التى تجمع الغناء والرقص والمونولوج، وكان الأخ عرابى يتولى التعاقد مع الفنانين كوسيط بينهم وبين صاحب المسرح، وكان يُحضر أيضاً الممثلين ليقوموا بتقديم فقرات الحفل للجمهور. الآن لم يعد عرابى موجوداً ولم تعد الحفلات عامة وإنما صارت شديدة الخصوصية وأصبح السماسرة والوكلاء يقومون بالتعاقد مع الفنان لحضور حفل زواج أو تخرّج أو طهور، والمطلوب منه أن يأتى وكأنه أحد المدعوين، وعلى قدر نجاح الفنان فى التظاهر بأنه من المدعوين ونجاحه فى إخفاء أنه نمرة ضمن بروجرام الحفل يكون تقديره وتكون مكافأته!.



وفى هذا الإطار يمكن أن نجد من يحضر ويجلس على كرسيه طوال الليلة طبقاً للاتفاق، وهناك من يتحرك بين الحضور، وكذلك ممكن أن تجد من يتطوع أو تتطوع بتقديم رقصة.. وكله بثمنه. ويمكن معرفة قوة السمسار أو الوسيط من قدرته على إحضار أسماء كبيرة تلبى رغبة أصحاب الحفل الراغبين فى التفاخر بالليلة الأسطورية. طبعاً هذا الحديث ليس عن المطربين الذين يأتون للغناء بأجر بصورة صريحة، وإنما عن الممثلين الذى يمثلون أنهم «معازيم».. وأنا هنا لا أنفى أنه فى بعض الأحيان يكون حضور الفنان مجاملة صادقة وبدون أجر، لكن الأصل فى الموضوع أنه بيزنس!



المقال: نقلاً عن (المصري اليوم).