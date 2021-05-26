اصطدام سفينة صيد يابانية بأخرى روسية قبالة هوكايدو

اصطدمت سفينة الصيد اليابانية "داي هاتشي هوكو مارو"، اليوم الأربعاء، بالسفينة الروسية "أمور" بالقرب من مدينة مونبيتسو في جزيرة هوكايدو اليابانية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وأنقذ طاقم "آمور"، 5 أشخاص كانوا على متن السفينة اليابانية، وثلاثة منهم في حالة غيبوبة، فيما أفادت وكالة "كيودو" في وقت لاحق أنهم توفوا.

ونقلت وكالة "نوفوستي"، عن القنصل العام الروسي في مدينة سابورو سيرجي مارين، قوله إنه تم فتح تحقيق في الحادث، وأوضح أن السفينة الروسية تتجه الآن إلى ميناء مومبيتسوو، ووفقا للمعلومات الأولية، لم يصب أفراد طاقمها بأذى.

ولفت القنصل الروسي، إلى أن الضباب الكثيف قد يكون سبب اصطدام السفينتين.