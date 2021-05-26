خالد الصاوي يحضر العرض الخاص لفيلمه الجديد للإيجار



وأن الفيلم حقق ردود أفعال رائعة بعد عرضه خاصة أنه شارك في مهرجان دولي مهم مثل مهرجان الأقصر وحصد على جوائز



وكشف خالد الصاوي أنه سعيد بالتجربة وأن الفيلم نوعيته مختلفة وبعيد تماماً عن الأعمال التجارية وأن مخرجه إسلام بلال قدم صورة جيدة جداً وان دوره كان مختلفاً عما ظهر به من قبل .



الفيلم تدور أحداثه في إطارتشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض.



فيلم "للإيجار" تأليف وإخراج إسلام بلال في أولى تجاربه مع الأفلام الروائية الطويلة، وانتاج مشترك بين محمد حمادي ومحمد دياسطي

وانتاج فني اسامه يوسف ويشارك في بطولته مع خالد الصاوي كلاً من شيرى عادل محمد سلام، وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف .



وطرحت الشركة المنتجة للعمل البوستر الدعائي للفيلم والذي تصدره كلا من خالد الصاوي ومحمد سلام وشيري عادل، في إطار تشويقي، حيث اقتصر على صورتهما وبجانبهما كلمه للايجار وهو ما مفهوم وطبيعة قصة العمل الكوميدي .



الجدير ذكره أن فيلم للإيجار هو ثالث اعمال شركة بيرد آي السينمائية بعد أن قامت من قبل بإنتاج فيلمي "لا تراجع ولا استسلام" للنجم أحمد مكي و فيلم "سيما علي بابا" لمكي أيضًا عام 2011، ويعد هذا العمل شراكه بين المنتج و المخرج الكويتي محمد الحمادي بجانب المنتج محمد دياسطي .



وعرض الفيلم لأول مرة فى المسابقة الرسمية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته السابقة، بحضورجمهور مدينة الأقصر، وعدد من النقاد والدكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة ومستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، وحضرمن صناع الفيلم بطله النجم الشاب محمد سلام ومخرجه ومؤلفه إسلام بلال، وعدد من ضيوف العمل.





حرص الفنان خالد الصاوي وعدد من أبطال فيلم "للإيجار" على حضور العرض الخاص للعمل الذي أقيم مساء أمس في مول العرب.كما تواجد أيضًا عصام السقا وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعدد كبير من صناع السينما.وأكد محمد الحمادي شريك انتاج الفيلم مع محمد دياسطي في بيان صحفي، أن الفيلم سيتم انطلاق عرضه رسميا اليوم الأربعاء علي ان يتم طرحه بدول الخليج الاسبوع المقبل.