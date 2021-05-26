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6 يونيو.. أولي جلسات محاكمة "المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب"

الأربعاء 26/مايو/2021 - 09:28 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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حددت محكمة إستئناف القاهرة جلسة 6 يونيو المقبل كأولي جلسات محاكمة المتهمة جيهان محمود منصور أحمد ـ أخصائية إدارية بمستشفيات جامعة القاهرة ـ بتهمة الانضمام الي جماعة ارهابية والترويج لإستخدام القوة والعنف قبل رجال الشرطة والجيش من خلال صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحت إسم " المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب".


وذلك علي أن تعقد جلسات المحاكمة أمام الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار.


وجهت النيابة العامة الي المتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضمت لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.. بأن انضمت الي جماعة الاخوان التي تهدف الي تغيير نظام الحكم بالقوة

وروجت لافكار تلك الجماعة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحت اسم " المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب ".

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