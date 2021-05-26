القائمة الكاملة لأبطال فيلم"200 جنيه" (تفاصيل)







يواصل صناع فيلم "200 جنيه" استكمال تصوير المشاهد المتبقية لهم، والفيلم بطولة إسعاد يونس، نيللي كريم، خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، محمد فراج، هاني رمزي، أحمد رزق، وهو من تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين.



وتجسد نيللي كريم خلال الأحداث دور راقصة فقيرة تتعرض لمشاكل عديدة، بينما يُجسد هاني رمزي

دور عامل في بنزينة، ويتعرض للعديد من الأزمات في حياته، ويسعى لحلها، ولكن في إطار تشويقي.



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية.