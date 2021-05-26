الطالع الفلكي الأربِعَاء 26/5/2021..البَدر الخَارِق!





*القمر بدرٌ مُكْتَمِلْ فى الواحدة و14 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة ، القمر فى القوس.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 20 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 14 مايو - 15 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة البُطِين من 25 مايو - 6 يونيو.





اليوم 18 بَشْنَسْ قبطى ، 26 أيّار رُومى ، 14 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -بَصْبَصة فى صُنع الله ياسِتّ هانم ، الواحد بيشوف فالشارع عمارة كويسة بيؤول عفارم عالمهندس اللى عملها.(عادل خيرى من مسرحيّة 30 يوم فِالسجن-1962)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





(القمربدرٌ مُكتمل فى بُرج القوس- غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

إصطفاف واحد مرّة كل شهر والقمرهذا الشهر فى القوس فى مواجهةٍ تامّة 180 درجة مع الشمس فى الجَوْزَاء ليعكس ضوءها الكامل علينا ليقُومَا معاً بإمطارنا بطاقة بُرج كلٍ منهما خاصّةً القمر،اليوم يكتمل الكوب عن آخره بطاقة القمر لنشعر بازدياد فى مُعدّل ضخ الدم فى أجسادنا بالتوزاى مع إزدياد معدّل المدّ البحرى ،حساسية مُفرطة لأقل كلمة وشعور مُرتفع بالغضب لأقل كلمة مُستفزة، هذا الشهر بمشيئة الله تَعَالى يقوم القمر أثناء إكتماله بدراً فى سماء القاهرة فى تمام الواحدة و 14 دقيقة ظهراً بإمطارنا بطاقة مُكثّفة من بُرج القوس ، ماذا يعنى هذا ؟





وقت إنعكاس أشعّة الشمس كاملةً على القمرهو إنعكاس لما قمنا بزراعته وعمله فى الماضى منذ بداية الشهر ، منذ ولادة القمر يتم شحن أجسادنا بطاقة كهرومغناطيسيّة وتصل ذروة إرتفاعها بأجسادنا عند إكتمال البدر ليتمّ إطلاقها لنحصد اليوم ثمار ما زرعناه منذ بداية الشهر القمرى من خلال تعامل الآخرين معنا وعلينا أن نتوقّع أن نحصد ما قمنا بزارعته، زارع الورد يحصد الورد، وزارع الشّوك يُدْمِى يَدَاهْ، طاقة برج القوس ترمز للأخلاقيات الفاضلة والأسفار البعيدة والتحصّل على الدرجات العلمية العليا وكلها أنشطة يُعضّدها بدر برج القوس ، لكن مع حدوث خسوف كامل للقمر غير مرئى فى منطقتنا العربيّة والذى يبدأ فى العاشرة و47 دقيقة صباحاً ويصل ذروته فى الواحدة و18 دقيقة ظهراً وينتهى فى الثالثة و50 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة فـ(قد) نتوقّع حجب لرحلة سفر أو تأخير لمُناقشة رسالة الدكتوراه أو تلاسن و خشونة من أشخاص لانتوقع منهم هذا التصرف والنصيحة المُعتادة لحالات الكسوف والخسوف هى بالتزام حالة التنسّك والتعبّد والتواصل مع الناس فى أضيق الحدود حتى يتلاشى التأثير السلبى للخسوف (إن وُجِدْ) بعد 72 ساعة ، من جهة نظر إيجابية فهذا الخسوف (قد) يوفر لنا فائدة لاتظهر إلا نادراً بنفس ندرة الخسوف باكتشافنا أن عراقيل السفر قد تكون مُفيدة لإبعادنا عن مشاكل واردة وتحصّلنا على مكاسب بالوطن غيرمُتوقعة ، إكتشاف عيوب فى رسالة الدكتوراه نعمل على إصلاحها قبل أن نتعرض للحرج أمام لجنة المناقشة العلمية ، إكتشاف الشوائب التى يحملها أحباؤنا فى صدورهم تجاهنا بسبب أخطاء حدثت فى الماضى لنعمل على تصفيتها ، بمشيئة الله تَعَالى.

*(القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج العقرب- هنديّاً- سيديرَالْ سِيسْتِمْ)

القمر بدرٌ مُكتمل فى نفس التوقيت لكنّه على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبان يكون القمر فى برج العقرب وبالتوازى تكون الشمس فى مواجهتها للقمر 180 درجة فى برج الثّور ، ماذا يعنى هذا؟

العقرب هو برج ضعف وَوَهنْ القمر وبحلول البدر فى العقرب مع حدوث الخسوف الكامل فالهنود يُشدّدون على عدم إفشاء الأسرار حتى لأقرب المقربين فقد ينقلب الصديق عدوّاً ، عدم إثارة الغيرة بين الأزواج والزوجات فمع البدر وطاقة الخسوف السلبية قد تتحول الغيرة لشك ينتهى بالإنفصال ، من وجهة نظر إيجابية فـ(قد) ينكشف أمر حسود يُظهر المحبة فى العلن لكنه يُضمر لنا العداوة والنصيحة بالهدوء والإبتعاد عن المشاكل والتمسّك بالهدوء كلما أمكن.





*البدر الليلة هو البدر الخارق (سُوبر فول مون)..

القمر المُتعاظم/البدر السّوبر أوسوبر فول مون يحدث عندما يقترب القمر فى أقرب مسافة مُمكنة له من مداره حول الأرض وهو بدرٌ مُكتمل وعندها يكون أكثر لمعاناً بـ30% عن المُعدّل الطبيعى ويبدو أكبر حجماً بـ16% عن الحجم المُعتاد الذى تعوّدنا عليه ، المسافة التقليديّة بين القمر والأرض ، ريتشارد نول مُنجّم وفلكى يُشدّد على التأثير السّيئ للبدرالخارق سواءً قبل حدوثه أو بعد حدوثه فاقتراب القمر من مداره نحوالأرض طبقاً لرأيه يتسبّب فى تعاظم للأنشطة الزلزاليّة/البراكين ، العواصف والأعاصير.





*فى ثقافة السّكان الأصليين لأميركا الشماليّة

قبائل الجنكان والمُوهوك فبدر شهر مايو يُسمّى فى ثقافتهم بدر الورد/الزّهور أما قبيلة الجونوكوين فيسمّونه بدر زراعة الذّرة أو بدر الحليب.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: قم باستشارة أكثر من طبيب وزيارة أكثر من معمل تحاليل،لامجال للتوفيرعندما يتعلق الأمر بالصحّة ، درهم وقاية.





برج الثور: الثبات الإنفعالى العصبى أحد أهم عناصر النجاح، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يُشوّش قدرتك على التفكير المنطقى.





برج الجوزاء: تبتعد عن المشاكل بتحاشى الجدال ومُواجهة الإستفزاز بالإبتسامة الثابتة وليست الباردة، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج السّرطان: مهما كانت الأمورتبدو صعبة من ظاهرها فابحث عن النقاط الإيجابيّة واستثمرها، فى العمل أوالعاطفة فالبكاء على اللبن المسكوب لن يُفيد.





برج الأسد: ضع أموالك بين ضلوعك إن أمكنك، ، لا تضع بيضك كله فى سلة واحدة ثم تشتكى الكوابيس ، بعيداً عن مشاريع الإثراء السريع المشبوهة.





برج العذراء: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيْف وليس الكمّ أفضل طريقة للتحصّل على مكاسبك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً باهظاً لسُمعة المحل.





برج الميزان: جبهة العاطفة مثل مُختلف الجبهات تمر بالتغيير المُستمر،لاسعادة دائمة ولاحزن دائم ، تفاءل بالخير تجده بإذن الله تَعَالى.

برج العقرب: إن كنت مُتزوّجاً فأدّ واجباتك الزوجية فالطاقة بمشيئة الله تَعَالى مُتوفرة ، إن كنت عازباً ففرّغ طاقتك فى هواية مُفيدة تعشقها.





برج القوس: التأخير فى تنفيذ رغباتك قد يكون إنقاذاً لك من ورطة أو خسارة ، لتتذكر صدق المثل كل تأخيرة وفيها خِيرَة.





برج الجدى: إن أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع ، مقولة عليك تطبيقها حتى لا تُفاجأ بنفور شديد أو ردّ خشن من الآخرين.





برج الدّلو: قد تفترض أن الطرف الآخَر يفهم قصدك بينما يفهم شيئاً آخر تماماً، كُن أكثر وضوحاً ووضّح عباراتك بعناية شديدة لتلافى سُوء الفهم.





برج الحوت: التخلص من علاقة ثقيلة مع أحدهم أوتجميع الخردوات وإنهاء وجودها من منزلك ، مساحة أوسع تعنى راحة وطاقة جديدة نظيفة خالية من شوائب الماضى.



