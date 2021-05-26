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طقس اليوم الأربعاء 26-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

الأربعاء 26/مايو/2021 - 09:36 ص
بوابة الفجر
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الأربعاء 26 مايو 2021 ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.
 
كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
وتشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من  القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء تسجل القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

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