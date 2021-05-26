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1 يونيو.. أولي جلسات محاكمة 11 عنصر من "المرابطون " اشتركوا في عمليات ارهابية ضد الجيش السوري

الأربعاء 26/مايو/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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حددت محكمة إستئناف القاهرة جلسة 1 يونيو المقبل كأولي جلسات محاكمة 11 متهمًا بتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد والاشتراك في عمليات عدائية وإرهابية ضد الجيش النظام السوري تحت إسم " المرابطون ".


علي أن تعقد جلسات المحاكمة أمام الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي

واتهمت النيابة العامة المتهمين الوارد أسمائهم بقرار الإحالة الصادر من المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بأنهم كونهم مصريين الجنسية التحقوا بجناعة ارهابية اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور تتخذ الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضها وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وأشتركوا قي تنفيذ عمليات عدائية غير موجهة لمصر بأن التحقوا بالجماعة المسماه " المرابطون " التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا وتلقوا تدريبات علي استخدام الاسلحة النارية وشاركوا في تنفيذ عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري علي النحو المبين بالتحقيقات.

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