الولايات المتحدة تعلن تلقيح نصف البالغين بشكل عام

قالت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه تم تلقيح نصف البالغين بشكل عام، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن تراجع ملحوظ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بشكل لم تشهدها البلاد منذ 11 شهرًا.

وفي ظل الانخفاض المطرد في أعداد الإصابة في الولايات المتحدة استؤنفت الحياة إلى ما كانت عليه قبل الجائحة إلى حد بعيد، حيث عاد العناق وتجمع الحشود التي لا ترتدي كمامات إلى البيت الأبيض، كما سار موكب عبر مدينة موبايل الساحلية في ولاية ألاباما.

وفي المقابل حذر خبراء الصحة من ظهور طفرات جديدة للفيروس يمكن أن تزيد من تفشي الوباء، مشيرين إلى أنه لم يتم تطعيم عدد كاف من الأمريكيين حتى الآن للوصول إلى مستوى آمن.