Advertisements

الولايات المتحدة تعلن تلقيح نصف البالغين بشكل عام

الأربعاء 26/مايو/2021 - 09:39 ص
أمريكا
أمريكا
وكالات
Advertisements

قالت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه تم تلقيح نصف البالغين بشكل عام، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

 

وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن تراجع ملحوظ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بشكل لم تشهدها البلاد منذ 11 شهرًا.

 

وفي ظل الانخفاض المطرد في أعداد الإصابة في الولايات المتحدة استؤنفت الحياة إلى ما كانت عليه قبل الجائحة إلى حد بعيد، حيث عاد العناق وتجمع الحشود التي لا ترتدي كمامات إلى البيت الأبيض، كما سار موكب عبر مدينة موبايل الساحلية في ولاية ألاباما.

 

وفي المقابل حذر خبراء الصحة من ظهور طفرات جديدة للفيروس يمكن أن تزيد من تفشي الوباء، مشيرين إلى أنه لم يتم تطعيم عدد كاف من الأمريكيين حتى الآن للوصول إلى مستوى آمن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تلقيح نصف البالغين الولايات المتحدة

أخبار تهمك

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ يوم

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ يوم

رد عاجل من وزير التعليم على تصريحات "شاومينج" بشأن تسريب الامتحانات

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعة و نصف

صانع المفاجآت.. بيراميدز يفاوض المدرب الذي أحرج الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل نهائي البطولة

منذ أقل من نصف ساعة

قرار نهائي من الأهلي في صفقة "زيزو"

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

منذ حوالي 10 ساعات

خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

العناق يساعدِك في المحافظة على صحة قلبك

انفجار ضخم يهز مدينة لوس أنجلوس الأمريكية

10 دول تخطت حاجز المليون إصابة بكورونا.. اعرفها

دول شهدت تطعيم جماعي لشعبها بلقاحات كورونا

إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ18 مليونا في الولايات المتحدة

الولايات المتحدة تسجل اول اصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:47 ص

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

04:59 ص

توضيح عاجل من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

08:27 ص

خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

04:42 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»