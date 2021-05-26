حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26 مايو 2021.





سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-5-2021 في مصر





سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع .





سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع .





سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع .





سعر الدولار الأمريكي في بنك أبو ظبي الإسلامي

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع .





سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع .





سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع .





سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع .





سعر الدولار الأمريكي في بنك البركة

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع .





سعر الدولار الأمريكي في بنك المصرف المتحد

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع .



