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سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-5-2021

الأربعاء 26/مايو/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26 مايو 2021.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-5-2021 في مصر 

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري
15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك أبو ظبي الإسلامي
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر
15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية
 15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك البركة
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك المصرف المتحد
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

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