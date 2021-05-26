أحمد الرافعي:" دور عماد في" اللي مالوش كبير "قدمني للجمهور بشكل مختلف وياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي لهم شريحة عريضه( خاص)





وأشار أحمد الرافعي إلى أنه تم تريشحه لذلك الدور من خلال الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، مُشيرًا إلى أنه استعد للدور عن طريق البحث عن تفاصيل الشخصية ودراسة أبعادها.



وكشف الرافعي عن كواليس مشهد ضربه على يد ياسمين عبد العزيز مُشيرًا إلي أنه كان متخوفًا في البداية من تقديمه؛ لأ ن المسلسل يعرض قضيه مهمة، وكانوا يريدون تقديمها بشكل غير مؤذي للمشاهد، وفي النهاية خرج المشهد بشكل لائق دون أن يتسببوا في إيذاء المشاهد.





كما أعرب عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن دوره، بالإضافة إلى أن كواليس العمل كانت مريحة للغاية، مُضيفًا:"الفنانة ياسمين قالتلي هتشوف المسلسل ده هيقدمك للجمهور ازاي وبالفعل شوفت".





وكشف عن أعمالة الفتره المقبلة مشيرًا إلي أنه تعاقد علي المشاركة في مسلسل عمر الناجي مع الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي

شارك الفنان أحمد الرافعي في مسلسل " اللي مالوش كبير" الذي عُرض في المارثون الرمضاني بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، صبا الرافعي، أحمد الرافعي، عايده رياض وعدد كبير من النجوم تاليف عمرو محمود يس إخراج مصطفي فكري.وأعرب أحمد الرافعي في تصريح خاص لـ" الفجر الفني" عن سعادته الكبيرة بمشاركته في مسلسل" اللي مالوش كبير"، مُضيفًا:" الحمدلله رب العالمين، تجربتي في اللي مالوش كبير تجربة جميلة وسعدت بيها جدا، الاقدار رتبت إن الجمهور يتعرف عليا بشكل مختلف بعد الاختيار".