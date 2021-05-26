شاهد.. أول ظهور لشريف دسوقي بعد تكفل الرئيس السيسي بعلاجه على نفقة الدولة





مرَّ الفنان شريف دسوقي بلحظات عصيبة، بعد خضوعه لعملية جراحية مساء يوم الاثنين الماضي تطلبت بتر قدمه.



وتحدثت الدكتورة أمل النجار، التي كانت معه أثناء خضوعه للعملية عما مر به شريف دسوقي وقتها، وأشارت في تصريحات صحفية لها أنه كان في حالة نفسية سيئة بعدما أُفيق من البنج، وهذا أمر طبيعي لأى انسان يفقد جزء من جسده، لذا كانوا حريصين على اعطاءه للمهدئات طول الوقت لكي يرتاح، إلى أن يستوعب الأمر ويتقبله .



وكل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد حرص على الاطمئنان بنفسه على حالته الصحية، وأصدر قراراً بصرف معاش استثنائي له .



والجدير بالذكر أن الفنان شريف دسوقي قد تعرض للاصابة أثناء تصوير أحد مشاهده بفيلم "وقفة رجالة"، ونتيجة لإصابته بمرض السكر أدى هذا لتدهور حالته الصحية، مما اضطره لبتر قدمه.