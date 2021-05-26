Advertisements

شاهد.. أول ظهور لشريف دسوقي بعد تكفل الرئيس السيسي بعلاجه على نفقة الدولة

الأربعاء 26/مايو/2021 - 10:42 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


مرَّ الفنان شريف دسوقي بلحظات عصيبة، بعد خضوعه لعملية جراحية مساء يوم الاثنين الماضي تطلبت بتر قدمه.

وتحدثت الدكتورة أمل النجار، التي كانت معه أثناء خضوعه للعملية عما مر به شريف دسوقي وقتها، وأشارت في تصريحات صحفية لها أنه كان في حالة نفسية سيئة بعدما أُفيق من البنج، وهذا أمر طبيعي لأى انسان يفقد جزء من جسده، لذا كانوا حريصين على اعطاءه للمهدئات طول الوقت لكي يرتاح، إلى أن يستوعب الأمر ويتقبله .

وكل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد حرص على الاطمئنان بنفسه على حالته الصحية، وأصدر قراراً بصرف معاش استثنائي له .

والجدير بالذكر أن الفنان شريف دسوقي قد تعرض للاصابة أثناء تصوير أحد مشاهده بفيلم "وقفة رجالة"، ونتيجة لإصابته بمرض السكر أدى هذا لتدهور حالته الصحية، مما اضطره لبتر قدمه.
شاهد.. أول ظهور لشريف دسوقي بعد تكفل الرئيس السيسي بعلاجه على نفقة الدولة
شاهد.. أول ظهور لشريف دسوقي بعد تكفل الرئيس السيسي بعلاجه على نفقة الدولة
شاهد.. أول ظهور لشريف دسوقي بعد تكفل الرئيس السيسي بعلاجه على نفقة الدولة
شاهد.. أول ظهور لشريف دسوقي بعد تكفل الرئيس السيسي بعلاجه على نفقة الدولة

أخبار تهمك

صانع المفاجآت.. بيراميدز يفاوض المدرب الذي أحرج الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل نهائي البطولة

منذ أقل من ساعتين

قرار نهائي من الأهلي في صفقة "زيزو"

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ يوم

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

منذ حوالي 11 ساعة

توضيح عاجل من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

منذ حوالي 17 ساعة

خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

01:47 ص

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

04:59 ص

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الزمالك

10:01 ص

خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

04:42 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»