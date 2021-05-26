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البورصة تنقل 3 شركات للقائمة (د) حال عدم إرسال القوائم المالية

الأربعاء 26/مايو/2021 - 10:43 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، إدراج وتداول أسهم شركات أوراسكوم للاستثمار القابضة، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جهينة للصناعات الغذائية، بالقائمة (د) اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم 2 يونيو المقبل، حال عدم موافاة الشركات البورصة بالقوائم المالية عن السنة المنتهية فى 31/12/2020 وبحد أقصى قبل بدء جلسة التداول 1 يونيو المقبل.


والقائمة (د) هي قائمة فرعية تضاف إلى القوائم الثلاث المعمول بها حاليًا والتي تشمل القائمة "أ" للأوراق المالية الأكثر نشاطاً والقائمة "ب" للأوراق المالية متوسطة النشاط، والقائمة "ج" للأوراق المالية المقيدة والتي لم يتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأي من القائمتين" أ" و "ب".
 
وتضم القائمة (د) الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والافصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري، وهو القرار الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، تأتي هذه الخطوة في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية على توفير مزيد من التوضيح لجمهور المتعاملين بالوضع المحتمل لهذه الشركات ومسببات ادراجها في القائمة "د"، وكذلك الحرص على حماية حقوق المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وتجنب حجب السيولة بعد توضيح موقف هذه الشركات.
 

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