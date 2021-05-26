البورصة تنقل 3 شركات للقائمة (د) حال عدم إرسال القوائم المالية

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، إدراج وتداول أسهم شركات أوراسكوم للاستثمار القابضة، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جهينة للصناعات الغذائية، بالقائمة (د) اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم 2 يونيو المقبل، حال عدم موافاة الشركات البورصة بالقوائم المالية عن السنة المنتهية فى 31/12/2020 وبحد أقصى قبل بدء جلسة التداول 1 يونيو المقبل.

والقائمة (د) هي قائمة فرعية تضاف إلى القوائم الثلاث المعمول بها حاليًا والتي تشمل القائمة "أ" للأوراق المالية الأكثر نشاطاً والقائمة "ب" للأوراق المالية متوسطة النشاط، والقائمة "ج" للأوراق المالية المقيدة والتي لم يتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأي من القائمتين" أ" و "ب".