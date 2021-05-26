كثافات مرورية بالطريق الأوسطي إثر إنقلاب "مقطورة"

ظهرت كثافات مرورية بالطريق الدائري الأوسطي، صباح اليوم الأربعاء، إثر إنقلاب سيارة نقل "مقطورة"، وجار سحب الكثافات المرورية والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.





تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير بالطريق الدائري الأوسطي.





ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة نقل "مقطورة"، بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق.





وجار العمل على رفع حطام الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.