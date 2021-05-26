Advertisements

كثافات مرورية بالطريق الأوسطي إثر إنقلاب "مقطورة"

الأربعاء 26/مايو/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
ظهرت كثافات مرورية بالطريق الدائري الأوسطي، صباح اليوم الأربعاء، إثر إنقلاب سيارة نقل "مقطورة"، وجار سحب الكثافات المرورية والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.


تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير بالطريق الدائري الأوسطي.


ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة نقل "مقطورة"، بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق.


وجار العمل على رفع حطام الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.

أخبار تهمك

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

توضيح عاجل من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ يوم

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل نهائي البطولة

منذ أقل من ساعتين

صانع المفاجآت.. بيراميدز يفاوض المدرب الذي أحرج الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ يوم

قرار نهائي من الأهلي في صفقة "زيزو"

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

01:47 ص

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

04:59 ص

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الزمالك

10:01 ص

خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

04:42 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»