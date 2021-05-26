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صحة النواب: تناقش 19 طلب إحاطة لحل أزمة أطباء التكليف

الأربعاء 26/مايو/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعًا لها، اليوم الأربعاء، لمناقشة 19طلب إحاطة تقدم بها نواب المجلس، وذلك بسبب قرار وزيرة الصحة بتوزيع 50 % من الأطباء على خمس تخصصات فقط وتوزيع الـ50 % الأخرى على باقى التخصصات.

وسعت النقابة في كل الاتجاهات لحل هذه الأزمة سواءًا بمخاطبات رسمية أو لقاءات ومفاوضات مطولة مع مسئولى الوزارة.

جديرًا بالذكر: أن النقابة ناشدت الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ولجنة الصحة، أن لجنة الصحة ستناقش طلبات الاحاطة، والوصول إلى حل حرصًا على مستقبل شباب الأطباء ومستقبل المهنة في مصر.

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