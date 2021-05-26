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صحة النواب: تناقش 19 طلب إحاطة لحل أزمة أطباء التكليف
الأربعاء 26/مايو/2021 - 10:48 ص
إيمان أسامة
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تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعًا لها، اليوم الأربعاء، لمناقشة 19طلب إحاطة تقدم بها نواب المجلس، وذلك بسبب قرار وزيرة الصحة بتوزيع 50 % من الأطباء على خمس تخصصات فقط وتوزيع الـ50 % الأخرى على باقى التخصصات.
وسعت النقابة في كل الاتجاهات لحل هذه الأزمة سواءًا بمخاطبات رسمية أو لقاءات ومفاوضات مطولة مع مسئولى الوزارة.
جديرًا بالذكر: أن النقابة ناشدت الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ولجنة الصحة، أن لجنة الصحة ستناقش طلبات الاحاطة، والوصول إلى حل حرصًا على مستقبل شباب الأطباء ومستقبل المهنة في مصر.
وسعت النقابة في كل الاتجاهات لحل هذه الأزمة سواءًا بمخاطبات رسمية أو لقاءات ومفاوضات مطولة مع مسئولى الوزارة.
جديرًا بالذكر: أن النقابة ناشدت الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ولجنة الصحة، أن لجنة الصحة ستناقش طلبات الاحاطة، والوصول إلى حل حرصًا على مستقبل شباب الأطباء ومستقبل المهنة في مصر.
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