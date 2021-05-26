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التعليم العالي: الطالب شريك رئيسي في نجاح عملية الامتحانات (فيديو)

الأربعاء 26/مايو/2021 - 10:51 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تقوم بها الوزارة، والاطمئنان على سير الدراسة واستعداد الجامعات والمعاهد لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي على أكثر من مستوى.

وقال "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح "الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، إن وزير التعليم العالي يقدم تقارير دورية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؛ لمتابعة المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة، منوهًا بأن هناك 555 مشروع قومي تنفذها الوزارة في مجال الجامعات الخاصة والحكومية والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر والجامعات التكنولوجية والمعاهد، موضحًا أن بعض هذه المشروعات تم تنفيذها والبعض الأخر جاري تنفيذه حاليًا، مشيرًا إلى ان عدد كبير من هذه الكليات سيدخل الخدمة العام الدراسي القادم والذي يليه.

وتابع، أن هناك 12 جامعة أهلية تحت الإنشاء، و6 جامعات تكنولوجية و6 أفرع لجامعات أجنبية، موضحًا أن الأعلى للجامعات نجح في تقليل الكثافات بالحرم الجامعي بالاعتماد على التعليم الالكتروني، موضحًا أنه تم التنبيه على ضرورة ضمان تواجد أعداد الطلاب بالتوازي لضمان تقليل الكثافات، مع استخدام كافة الامكانيات اللوجيستية داخل الجامعات لتواجد عدد قليل من الطلاب داخل لجان الامتحانات، مشيرًا إلى أن الطالب شريك رئيسي في نجاح عملية الامتحانات في ظل كورونا من خلال التزامه بالتعليمات الصادرة فيما يتعلق بارتداء الكمامات، وللجامعة دور في تطهير وتعقيم اللجان.

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