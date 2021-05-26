شيرين عبد الوهاب بعد موقف الرئيس للفنان شريف دسوقي:" بحمد ربنا اني عايشه في مصر

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تكفل بعلاج الفنان شريف دسوقي وصرف معاش استثنائي له بعد أزمته الصحية الأخيرة.

عبرت المطربة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها الكبيرة بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفنان شريف دسوقي، بعد أزمته الصحية الأخيرة وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع التغريدات " تويتر"وكتبت شيرين عبد الوهاب تغريدة جديدة قالت فيها:" أنا بحمد ربنا إني عايشة في عصر، شايفة بلدي اللي من أعرق بلاد التاريخ قوية وليها هيبتها، وشايفه رئيس إنسان بيجبر بخواطر أهله و حنين عليهم، ربنا يكرمك سيادة الرئيس ويوفقك ويجبر بخاطرك، وألف سلامة عليك يا أستاذ شريف و تقوم بالسلامة ".