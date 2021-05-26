Advertisements

شيرين عبد الوهاب بعد موقف الرئيس للفنان شريف دسوقي:" بحمد ربنا اني عايشه في مصر

الأربعاء 26/مايو/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
Advertisements
عبرت المطربة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها الكبيرة بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفنان شريف دسوقي، بعد أزمته الصحية الأخيرة وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع التغريدات " تويتر"

وكتبت شيرين عبد الوهاب تغريدة جديدة قالت فيها:" أنا بحمد ربنا إني عايشة في عصر، شايفة بلدي اللي من أعرق بلاد التاريخ قوية وليها هيبتها، وشايفه رئيس إنسان بيجبر بخواطر أهله و حنين عليهم، ربنا يكرمك سيادة الرئيس ويوفقك ويجبر بخاطرك، وألف سلامة عليك يا أستاذ شريف و تقوم بالسلامة ". 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تكفل بعلاج الفنان شريف دسوقي وصرف معاش استثنائي له بعد أزمته الصحية الأخيرة. 

أخبار تهمك

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ يوم

ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ يوم

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ حوالي 10 ساعات

توضيح عاجل من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل نهائي البطولة

منذ أقل من ساعتين

صانع المفاجآت.. بيراميدز يفاوض المدرب الذي أحرج الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

قرار نهائي من الأهلي في صفقة "زيزو"

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

01:47 ص

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

04:59 ص

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الزمالك

10:01 ص

خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

04:42 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»