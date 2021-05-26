البورصة تقرر إيقاف التعامل علي سهم "جنيال تورز" اعتبارًا من يوم 1 يونيو

يشار أن الشركة حققت صافي خسارة بقيمة 431.48 ألف جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020، مقابل صافي ربح بلغ 95.23 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من 2019.



