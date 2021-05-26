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البورصة تقرر إيقاف التعامل علي سهم "جنيال تورز" اعتبارًا من يوم 1 يونيو
الأربعاء 26/مايو/2021 - 10:48 ص
نيفين سمير
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قررت لجنة القيد، إيقاف التعامل على أسهم شركة جنيال تورز اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم 1 يونيو المقبل في حالة عدم التزامها بموافاة البورصة بالقوائم المالية في 31/12/2020 بحد أقصى قبل بداية جلسة تداول يوم 1 يونيو المقبل.
يشار أن الشركة حققت صافي خسارة بقيمة 431.48 ألف جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020، مقابل صافي ربح بلغ 95.23 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من 2019.
وأظهرت القوائم عدم تحقيق إيرادات ومبيعات خلال التسعة أشهر، مقابل 5.31 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة المقارنة من 2019.
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