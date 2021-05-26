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نجم المصارعة جون سينا يعتذر للصين.. تعرف على السبب

الأربعاء 26/مايو/2021 - 10:45 ص
بوابة الفجر
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وصف نجم المصارعة "جون سينا"، تايوان بأنها دولة، في مقابلة دعائية بهدف الترويج لأحدث أفلام سلسلة "فاست آند فيوريوس"، الأمر الذي تسبب في غضب الصينيين، نظرا لأن "تايوان" جزءا من أراضيها.

وسرعان ما أدرك جون سينا خطأه، وقام بنشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو"، يتحدث خلاله باللغة الصينية ويعتذر عن خطئه.

وقال جون سينا خلال المقطع الذي قدم فيه اعتذاره: "لقد ارتكبت خطأ واحدًا، يجب أن أقول هذا الآن، هذا مهم جدا، أحب وأحترم الشعب الصيني".

وتحدث جون سينا باللغة الصينية قائلا "أنا آسف جداً على الخطأ، آسف جداً، أنا أعتذر". 

ومن وجهة نظر بعض المعلقين على مقطع الفيديو، أكدوا أن جون سينا لم يعتذر بالشكل المطلوب، حيث كتب أحدهم: "رجاء، قل إن تايوان جزء من الصين، وإلا لن نقبل"، ولكن هناك بعض التعليقات الأخرى المتسامحة مع اعتذاره. 

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