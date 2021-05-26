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البورصة تقيد أسهم "الحديد والصلب" للمناجم برأسمال 195.3 مليون جنيه

الأربعاء 26/مايو/2021 - 10:55 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، شركة منقسمة ناشئة عن تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية إلى شركتين "قاسمة ومنقسمة"، برأسمال مصدر ومدفوع بالكامل قدره 195,374 مليون جنيه، موزعاً على عدد 976,872 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).

وأوضحت البورصة المصرية  ،  أن تقسيم الشركة تم وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم، واتخاذ القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي أساساً لتاريخ الانقسام.

وقالت إنه سيتم إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتباراً من نهاية جلسة تداول غد الخميس بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة 5 أيام عمل طبقاً لأحكام المادة رقم (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية على النحو التالي: (ص1) 976,872,278 سهم × 0.20 جنيه مصري = 195,374,455.60 جنيه مصري.

وأكدت البورصة على الشركة أن تلتزم بنشر تقرير الإفصاح للشركة المنقسمة المعد تنفيذاً للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص‏‎"Ticker Symbol" ‎‏ للشركة ISMQ.CA،  أن يتم إدراج الشركة بقطاع " موارد اساسية " ، على ان توافي الشركة البورصة بنسخة من الصحف اليومية المنشور بها تقرير الإفصاح طبقا لاحكام المادة 138 من لائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 قبل بداية التداول على اسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية وكذلك بيان معتمد من شركة مصر للمقاصة موضحا به هيكل و عدد المساهمين و نسبة الأسهم حرة التداول بعد التقسيم قبل بداية التداول على اسهم الشركتين بالبورصة المصرية، وتقرير حقائق مكتشفة من مراقب حسابات براس المال المصدر الناتج عن التقسيم وأصل عدد صحيفة الوقائع المصرية المنشور بها قرار وزير قطاع الاعمال العام رقم (1) لسنة 2021 بتاسيس الشركة المنقسمة.

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