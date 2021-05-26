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محافظ الغربية عن الـ4 مليون زريعة سمك: نهدف مصادر جديدة للغذاء (فيديو)

الأربعاء 26/مايو/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن القيادة السياسية مهتمة بتوفير مصادر متنوعة للغذاء وخاصة الاهتمام بالثروة السمكية إلى جانب الثروة الداجنة واللحوم الحمراء، لذلك أطلقت المحافظة مبادرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الثروة السمكية في المجاري المائية.

وأضاف "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن المحافظة يحدها من اليمين واليسار فرعي رشيد ودمياط إلى جانب العديد من الترع والرياحات التي يعتبر الرياح العباسي أكبرها، وبالتالي فإن المحافظة مهتمة بالثروة السمكية وتنميتها وصحة الأسماك وتقليل نسبة التلوث.

وتابع محافظ الغربية: "حصلنا بالتعاون مع هيئة تنمية الثروة السمكية على 4 ملايين زريعة بأحجام وأعمار مختلفة وألقيناها في 6 ترع منها قناة طنطا البحرية، وذلك بهدف توفير مصادر جديدة للغذاء وإتاحة فرص عمل للصيادين في المحافظة، وأن يحصل هواة الصيد على مصدر جديد للأسماك".

وأشار "رحمي"، إلى أنه جرى إلقاء البلطي النيلي وسمك المبروك الفضي في الترع والقنوات الست، مشيرا إلى أن سمك المبروك من أنواع الأسماك التي تحافظ على البيئة بشكل كبير جدا، كما أن البلطي محبب لأهالي الدلتا ورخيص الثمن وسهل الحصول عليه، معقبًا: "الـ4 ملايين زريعة هيبقوا ملايين خلال 6 شهور، أي أن عددها سيتضاعف، والسمكة الواحدة بتبيض ما لا يقل عن 10 آلاف بيضة، وجزء منها يتم تلقيحها".

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