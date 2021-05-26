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حقيقة انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق

الأربعاء 26/مايو/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف المركز الإعلامي التابع لمركز الوزراء، اليوم حقيقة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، وأن الأسماك المتداولة بالأسواق صالحة وآمنه.

وشددت الوزارة على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.
حقيقة انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق
حقيقة انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق

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