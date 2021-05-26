"اتحاد المستثمرين" يُشيد بجهود الرئيس في ملفي إعادة إعمار غزة وسد النهضة





في اجتماعه الأخير ، أشاد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الجمعيات ، بالجهد الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والأجهزة المعاونة والحكومة ، في العديد من الملفات الداخلية والخارجية ، وبخاصة جهود التنمية في شتي القطاعات ، والتي أضحت واقعاً ملموساً يستشعر به الجميع ، رغم التحديات التي تواجه العالم كله.





وبدوره دعا رئيس اتحاد المستثمرين ، الدكتور محرم هلال ، إلي المزيد من الوقوف إلي جوار الدولة المصرية ، مؤكداً أننا جميعاً بحاجة إليّ إعلاء المصلحة العليا للوطن ، والوقوف خلف القيادة الوطنية المسئولة للسيد الرئيس ، ليس بالعاطفة فقط ، وإنما بالمشاركة ، لتحقيق أهداف مصر .









وأشار هلال أننا نحتاج إليّ بث روح التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصري ، والعمل بروح الفريق الواحد ، وإيثار الوطن عما سواه ، والتحلي بالصبر حتى المرور من هذه المرحلة المهمة من تاريخه ، خاصة بعد القرارات الاقتصادية الجريئة التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة ، بهدف تصحيح المسار الاقتصادي ، والتعامل مع أصل المشكلات .









وأشاد أعضاء الاتحاد ، وبالإجماع ، بقرارات الرئيس الإنسانية ، المُنطلقة من مسئولة وطنية خالصة ، وتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار ، كمبادرة مصرية تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار ، والجهد الكبير الذي ستقومُ به الحكومة ، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، لتحقيق هذه الأهداف ، وهي مبادرة إن دلت فإنما تدلُ أن مصر ، كانت وستبقي ، قلب العروبة النابض ، كبيرةً شامخة ، والكبير لا يتخلي عن مسئولياته ، تجاه أشقائه .





كما دعا أعضاء الاتحاد ، كل المتحدثين في ملف سد النهضة ، إلي تحري الدقة في التناول ، ووضع الثقة تماماً في طريقة إدارة الملف ، فالدولة جادة ، وحريصة علي المحافظة علي حقوقها التاريخية في مياه النيل ، ولديها أجندتها الخاصة في التعامل ، التي من المفترض ألا يطلع عليها الجميع ، فليس كل ما يُعرف يُقال ، وليس كل ما يُقال صادف أهله ، وليس كل ما صادف أهله حان وقته ..





شهد فعاليات الاجتماع ، المهندس أسامة حفيلة ، النائب الأول لرئيس الاتحاد ، الدكتور محمد خميس شعبان ، أمين عام الاتحاد ، الأستاذ محمد المرشدي ، والدكتور سمير عارف ، والمهندس علي حمزة ، والمهندس محمود الشندويلي ، والمهندس عبد الله الغزالي ، والمهندس علاء السقطي ، نواب رئيس الاتحاد ، والدكتور صبحي نصر ، أمين صندوق الاتحاد ، و الدكتور محي حافظ ، عضو المكتب التنفيذي .