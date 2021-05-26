Advertisements

هيئة الدواء: لقاحات كورونا المتداولة في مصر آمنة

الأربعاء 26/مايو/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements


أكد أ.د محمود يس، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن نظام تداول المستحضرات بالسوق المصري لا يتم إلا بعد موافقة هيئة الدواء المصرية، وأنه في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها مصر جراء جائحة فيروس كورونا، فقد تم اللجوء إلى إجراءات استثنائية متمثلة في منح الشركات المنتجة للقاح رخصة الاستخدام الطارئ.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج المواجهة المذاع على قناة سي بي سي إكسترا، أن رخصة الاستخدام الطارئ مؤقتة ولها إجراءات محددة يتم من خلالها تقييم الملفات بصورة تفصيلية، وعمل اختبارات معملية على عينة اللقاحات، وبعد حصول الشركة على رخصة الاستخدام الطارئ يحق لها إدخال شحنات من اللقاح داخل مصر.

وأشار إلى أنه لا يتم الاكتفاء بحصول اللقاحات على رخصة الاستخدام الطارئ من الدول المرجعية المعتمدة فقط، حيث أن الإجراءات التي تقوم بها هيئة الدواء هدفها التأكد من جودة ومأمونية اللقاحات قبل دخولها مصر.

وبعث في ختام حديثه برسالة طمأنة للمواطن المصري؛ مؤكدا أن جميع اللقاحات التي حصلت على رخصة الاستخدام الطارئ في مصر آمنة وذات جودة.

أخبار تهمك

ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل نهائي البطولة

منذ أقل من ساعتين

خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ يوم

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

منذ حوالي 15 ساعة

قرار نهائي من الأهلي في صفقة "زيزو"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 20 ساعة

توضيح عاجل من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

صانع المفاجآت.. بيراميدز يفاوض المدرب الذي أحرج الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ يوم

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

01:47 ص

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

04:59 ص

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الزمالك

10:01 ص

خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

04:42 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»