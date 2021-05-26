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التعليم العالي تكشف شروط الالتحاق بالجامعات التكنولوجية (فيديو)

الأربعاء 26/مايو/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن كيفية وشروط الانضمام للجامعات التكنولوجية.

وقال "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح "الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، إن الجامعات التكنولوجية رافد مستجد في التعليم الجامعي في مصر، وتم بدء قبول الطلاب به للعام الثاني على التوالي، وفرص الدراسة به مفتوحة لخريجي الثانوية العامة والتعليم الفني سواء الدبلومات الـ 3 سنوات أو الدبلومات 5 سنوات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك اختبار قبول إلكتروني ليس به أي تدخل بشري، وبمجرد اجتياز الطالب لهذا الاختبار تتم المفاضلة بلين الطلاب على أساس المجموع، منوهًا بأنه يتم تحديد عدد الطلاب وفقًا للسعة الاستيعابية الموجودة؛ لكون هؤلاء الطلاب يتم توفير إمكانيات عملية جدًا لهم، وكافة الجامعات التكنولوجية التي تم إنشاءها بالفعل والجاري انشاءها تتم بمناطق صناعية، ويخضع الطلاب الدارسين بها لتدريب عملي داخل الجامعات وبالمصانع المحيطة بمقر الجامعة.

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