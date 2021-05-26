هل ترتفع أسعار الكهرباء في مصر بداية من يوليو المقبل؟

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، لإجراء تعديلات على أسعار شرائح الكهرباء المختلفة بداية من يوليو القادم بالتزامن مع الخطة التي وضعتها لرفع الدعم تدريجيًا عن فواتير الكهرباء وإيصالها بسعر التكلفة الحقيقة للمواطنين.





وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، أعلن في يوليو الماضي زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الجاري للاستخدام المنزلي لتتراوح بين 38 قرش إلى 145 قرش لكل كيلو وات بحسب الشرائح الاستهلاكية لتبدأ قيمة الزيادات الجديدة على كل فاتورة من 4 جنيه وتصل إلى 105 جنيه، كما زادت أسعار الكهرباء للمحلات التجارية لتتراوح بين 65 قرشا إلى 160 قرشا لكل كيلو وات بحسب الشرائح الاستهلاكية.

رفع الدعم نهائيا عن الفواتير خلال 4 سنوات:

وقررت وزارة الكهرباء في توقيت إعلان زيادة أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجاري أن تمد خطة رفع الدعم عن الفواتير الكهرباء بأوامر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين التى زادت بعد أزمة كورونا، لمدة ثلاث سنوات إضافية ليتم تحرير أسعار الكهرباء ووصولها للمستهلك بسعر التكلفة في العام المالي 2024-2025 بدلا من أنه كان مقرر سابقا بحلول العام المالي 2021-2022.

وأتاحت تلك الخطوة أن يتم تقسيم الزيادات السعرية المتوقعة في أسعار الكهرباء على فترات زمنية أطول، ما يجعل قيمة الزيادة التى يتحملها المواطن ضعيفة، ولا ترفع قيمة الفاتورة بشكل كبير عند إقرارها.

ووضعت وزارة الكهرباء العام الماضي وفقا لحسابات أجرتها الأسعار الاسترشادية التى من المتوقع أن ترتفع بها أسعار شرائح الكهرباء خلال الأربع أعوام المالية القادمة، بناء على اسعار صرف الدولار وتكاليف إنتاج الكهرباء في عام 2020.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بداية من يوليو القادم:

وتوقعت الوزارة أن يشهد العام المالي الجديد 2021-2022 بداية من شهر يوليو القادم، زيادة أسعار شرائح الكهرباء للاستخدام المنزلي بقيمة 10 قروش في الشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها بين 0 إلى 50 كيلوات / ساعة ليصبح سعر الكيلو وات ساعة بها 48 قرشًا، وزيادة سعر كيلو وات ساعة في الشريحة الثانية بقيمة 12 قرشا ليصبح 58 قرشا وهي الشريحة التى يتراوح معدل استهلاكها بين 51 إلى 100 كيلو وات ساعة.

وتوقعت الوزارة أن يرتفع قيمة كيلو وات ساعة في الشريحة الثالثة من 65 قرشا حاليا إلى 77 قرشا وهي الشريحة التى يتراوح معدلات استهلاكها بين صفر إلى 200 كيلو وات ساعة، وستزداد سعر كيلو وات ساعة في الشريحة الرابعة بقيمة 5 قروش ليصبح 111 قرشا وهي الشريحة التى يتراوح معدل استهلاكها بين 201 إلى 350 كيلو وات ساعة، أما بالنسبة لسعر الكيلو وات ساعة في الشريحة السادسة سيصل إلى 131 قرشا بدلا من 128 قرشا حاليا وهي الشريحة التي تتراوح معدلات استهلاكها بين 351 إلى 650 كيلووات ساعة، أما أسعار الشرائح التى ترتفع عن تلك المستويات فلا يوجد زيادات عليها لأن يصل سعر الكهرباء لها بنفس سعر التكلفة الحقيقية.

الأسعار الجديدة لم تعلن بعد :

وقال مصدر بوزارة الكهرباء لـ" الفجر"، إن تلك الزيادات في أسعار شرائح الكهرباء هي توقعات قامت وزارة الكهرباء بإعدادها مع مرفق الكهرباء أثناء وضع خطة رفع الدعم نهائيا عن الفواتير خلال الأربع سنوات القادمة.





وأضاف" المصدر"، أن الأسعار الرسمية هي التي سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي بحضور وزير الكهرباء، مشيرا إلى أنها قد تتماشي مع نفس الاسعار المتوقعة في خطة الوزارة، لعدم حدوث تغيرات في أسعار صرف الدولار وتكلفة إنتاج الكهرباء التي تم بناء التوقعات عليها.





وتهدف وزارة الكهرباء من خطة رفع الدعم عن الفواتير، استيعاب تكاليف إنتاج الكهرباء التى زادت بعد قرار تحرير سعر الصرف، حتى تضمن استمرار تطوير القطاع ووصل التيار بكفاءة عالية للمواطنين.