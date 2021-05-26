Advertisements

رانيا المشاط تبحث مجالات التعاون مع مسؤول برنامج الأغذية العالمي

الأربعاء 26/مايو/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
Advertisements

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة كورين فليشر، المديرة الإقليمية الجديدة لبرنامج الأغذية العالمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث علاقات التعاون الإنمائي المشتركة مع البرنامج، بحضور السيد منجستاب هايلي، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر.

في بداية اللقاء حرصت وزيرة التعاون الدولي، على تهنئة السيدة فليشر، بمنصبها الجديد الذي تولته في ديسمبر الماضي، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي يلعبه برنامج الأغذية العالمي من خلال المشروعات المنفذة في العديد من دول العالم، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الجوع والفقر في المجتمعات، موضحة أن حصول برنامج الأغذية العالمي على جائزة نوبل للسلام العام الماضي يعد أكبر دليل على الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق لترسيخ السلم والأمن واستقرار المجتمعات من خلال القضاء على الفقر والجوع في العالم.

وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتغلب على جائحة كورونا في كافة المجالات بداية من الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين من انتشار الوباء، مرورًا بتأمين الاحتياجات الكافية من السلع الاستراتيجية، وكذلك دعم العمالة غير المنتظمة، بما مكن الدولة من مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

كما تطرقت «المشاط»، إلى التعاون مع مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، والدور الذي يلعبه من خلال الشراكة مع وزارة التعاون الدولي والجهات الحكومية المعنية، لتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لتحقيق التنمية في المجتمعات الريفية وتمكين صغار المزارعين بما يعزز تنفيذ خطط الدولة التنموية، فضلا عن توسعة نطاق الشراكة في مشروع التغذية المدرسية في المدارس الحكومية، متطلعة إلى توسيع نطاق الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي خلال الفترة المقبلة بما يتيح مزيد من الدعم لخطط الدولة لتحقيق التنمية الريفية المتكاملة. 

من ناحيتها عبرت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن اعتزاز البرنامج بالشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية، وتطلعها لمزيد من العمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مشيدة بالمجهودات التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات وتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي بما يعزز النمو الشامل والمستدامة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. كما أشادت بالدور الذي تقوم به الوزارة للتنسيق مع الجهات المعنية بما يدفع الشراكات الدولية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.

انضمت السيدة كورين فليشر، لبرنامج الأغذية العالمي عام 1999، وتولت العديد من المهام في الدول التي يعمل البرنامج بها، وشغلت منصبها كمديرة إقليمية لبرنامج الأغذية العالمي، في ديسمبر الماضي، بعد عملها منذ مايو 2018، كمديرة قطرية للبرنامج في سوريا.

جدير بالذكر أن برنامج الأغذية العالمي، هو أحد البرامج التابعة للأمم المتحدة، وينفذ مشروعاته في مصر بتنسيق من خلال وزارة التعاون الدولي، والجهات الحكومية، من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، وتسجل المحفظة الجارية مع البرنامج 586 مليون دولار، ينفذ من خلالها العديد من المشروعات من أهمها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر، حيث نفذ البرنامج مشروعات في 63 قرية بـ5 محافظات خلال مرحلته الأولى.

وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة وترأس لجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل حول (1) التنمية الاقتصادية الشاملة (2) العدالة الاجتماعية (3) استدامة الموارد البيئية والطبيعية (4) تمكين المرأة.

وخلال فبراير الماضي عقدت وزارة التعاون الدولي، اجتماعًا بمشاركة وزارات التنمية المحلية والزراعة والتضامن الاجتماعي، مع برنامج الأغذية العالمي، لمناقشة المقترحات الخاصة بتوسيع نطاق مشروعات التنمية الزراعية والريفية في قرى الريف المصري، وكيفية التكامل مع المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبادره رئاسيه لتعاون الدولي رانيا المشاط برنامج الاغذية العالمي

أخبار تهمك

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ يوم

أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

منذ يوم

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

صانع المفاجآت.. بيراميدز يفاوض المدرب الذي أحرج الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمي يضرب مصر خلال هذه الفترة

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ حوالي 10 ساعات

خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل نهائي البطولة

منذ أقل من ساعتين

قرار نهائي من الأهلي في صفقة "زيزو"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق لـ طارق شوقي على سحب قانون التعليم من البرلمان

منذ حوالي 15 ساعة

توضيح عاجل من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"التعاون الدولي" و"ايفاد" يتفقان على تنمية الزراعة فى مصر

"التعاون الدولي": توسيع الشراكة مع "الأغذية العالمي" لدعم مليون مزارع

وزيرة التعاون الدولي: تدشين 1300 مركزًا مجتمعيًا حتى 2021

وزيرة التعاون الدولي: مشروع تجفيف الطماطم يوفر 200 فرصة عمل للسيدات

وزيرة التعاون الدولي تهنئ برنامج الأغذية العالمي بعد فوزه بجائزة نوبل للسلام

وزيرة التعاون الدولي تبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

01:47 ص

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

04:59 ص

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الزمالك

10:01 ص

خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

04:42 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»