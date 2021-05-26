القوي العاملة تعلن تعيين 605 شباب بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة جنوب سيناء





كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 605 شباب، منهم شاب من ذوى الهمم والعزيمة، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 889 شابأ.



تلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر أبريل الماضى، حيث قامت المديرية بصرف منحًا للعمالة غيرالمنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا، منها 18 ألف جنيه لـ 9عمال منح مولود جديد، و2 منحة زواج بمبلغ 6 آلاف جنيه، فضلًا عن تسجيل 141 عاملًا جديدًا على المنظومة.



وقامت المديرية فى مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 14 ترخيصا لأجانب من جنسيات مختلفة يعملون فى نطاق المحافظة، وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 226 منشآت من خلال التفتيش الدورى النهارى والليلى والحملات، وعمل 2 ندوة توعية، كما تم تلقى 35 شكوى عمالية وتم تسوية 3 شكاوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ10 شكاوى، و8 شكاوى ما زالت تحت البحث.



أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 26 منشأة، وإعادة التفتيش على 109 منشآت، وأسفر عن تحرير 37 محضرًا سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد 2 ندوة للتوعية وإجراء 29 قياسا وبحث 4 شكاوى.



وقال: إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.

